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Жители Заокского района Тульской области получат долгожданную баню

Прокуратура обязала местную администрацию построить ее для людей
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Жители Заокского района Тульской области получат долгожданную баню

Жители Заокского района Тульской области получат долгожданную баню

Фото: Алексей ФОКИН

Жители Заокского района обратились в прокуратуру с жалобой об отсутствие общественной бани. Так, прокуроры начали проверять, откуда ноги растут.

В ходе проверки правоохранители установили, что некоторые жилые многоквартирные дома района не подключены к центральному снабжению горячей водой. Для этого в населенном пункте должна быть построена общественная аня. Сейчас же в районе нарушаются установленные санитарные нормы.

Так, прокуратура оформила исковое заявление в отношении администрации района с требованием создать общественную баню для жителей поселка. Суд удовлетворил требования прокуратуры, а правоохранители взяли под контроль выполнение всех работ.