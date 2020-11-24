В Туле на пересечении улиц 9 мая и Макаренко водитель "Оки" сбил пешехода Фото: материалы пресс-служб

Поздним вечером 23 ноября в Туле на перекрестке улиц 9 Мая и Макаренко произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода.

Так, 22:05 по мск 20-летний водитель автомобиля «ОКА»во время движения сбил 34-летнего мужчину-пешехода. Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был доставлен в медучреждение.