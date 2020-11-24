В Тульской области 70-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе Фото: материалы пресс-служб

В понедельник вечером , на улице Тульская в Алексине произошло ДТП. Участниками его стали автомобиль Mitsubishi Pajero и пешеход.

Произошло все в 17:00. По данным ГАИ, 70-летний водитель иномарки сбил 51-летнюю женщину-пешеходу. По предварительным данным, женщина переходила дорогу по нерегулированному пешеходному переходу.

Пострадавшая получила различные травмы, однако после оказания медпомощи была отпущена.