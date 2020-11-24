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В Туле сделают подсветку на пешеходном переходе возле гипермаркета в Левобережном

Тулячка попросила губернатора осветить дорогу для школьников
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле сделают подсветку на пешеходном переходе возле гипермаркета в Левобережном

В Туле сделают подсветку на пешеходном переходе возле гипермаркета в Левобережном

Фото: Алексей ФОКИН

Жительница Тулы обратилась в Instagram к губернатору Тульской области. Так, женщина попросила главу региона установить необходимый для безопасности движения пешеходный переход возле крупного гипермаркета в микрорайоне Левобережный по улице Осиновая гора.

Как сообщила тулячка, что на участке возле гипермаркета часто бывают дети, которые идут утром в школу, в вечером возвращаются с занятий. Как отметили городские власти, что в указанном месте уже имеется новый тротуар, а также установлены дорожные знаки пешеходного перехода.

Однако переход собираются все же осветить. Работы будут проведены до конца этой недели.