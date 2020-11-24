Новое коммунальное ЧП в Тульской области: 600 домов из Щекино и Донского остались без воды Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 24 ноября, жители города Щекино и Донского внезапно остались без воды. Оба случая произошли в промежутке с 9 утра до 9:15 по мск.

Так, 100 домов из Донского остались обезвоженными из-за повреждения водопровода. Вместе с тем, жители 500 домов из Щекино также стали жертвами аварии на водопроводе. На двух объектах сейчас работают аварийные бригады, устраняя возникшую проблему.

Вода в домах местных жителей появится только после окончания проводимых работ.