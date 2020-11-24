24 ноября часть Тулы временно останется без электричества Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 24 ноября, в Туле будут проходить плановые работы на объектах электроснабжения. В связи с этим ряд тульских домов останется временно без света, об этом сообщает администрация города.

Так, 24 ноября работы начнутся с 8:00 и 9:00 и закончатся после 16:00. Публикуем полный список отключаемых адресов.

8.00-17.00:

ул. Садовая, Центральная, Овражная, Шоссейный проезд поселка Петровский.

9.00-16.00:

ул. Рязанская, 5, 5а, 7;

ул. Кутузова, 29а, 31, 31а, 33а; ул. Баженова, 30;

ул. Ложевая, 132, 132а, 134, 134а; ул. Плеханова, 151, 153;

ул. Оборонная, 49, 53; ул. Л.Толстого, 18, 20, 25, 27; ул. Тимирязева, 6-14 (чётн.), 7-11 (нечётн.), 11а; ул. Староникитская, 48-68 (чётн.), 57-73 (нечётн.); ул. Колетвинова, 19а;

ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.); ул. Курская, 76-86 (чётн.);

п. Косая Гора: ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); пр-д Лесной, 6-16 (чётн.); ул. М. Горького, 39, 41, 43.