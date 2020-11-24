24 ноября в Туле будет плюсовая температура и мокрый снег с дождем Фото: Алексей ФОКИН

Во вторник, 24 ноября, в Туле и области ожидается плюсовая температура до 2 градусов выше ноля. Пойдет мокрый снег с дождем.

Ветер будет дуть западный умеренный 2,9-3 м/с. Атмосферное давление не более 743 мм.рт.ст и сильная влажность воздуха — 94%.

Напоминаем, что накануне, 23 ноября, в столице региона в первый раз за сезон выпало много снега, однако, к сегодняшнему дню он практически весь растаял, оставив на улицах лишь слякоть.

Завтра, 25 ноября, будет примерно такая же погода, но чуть холоднее — до -2. Тоже с мокрым снегом.