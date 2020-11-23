25-летний житель Тульской области повздорил с сожителем матери и убил его Фото: Алексей ФОКИН

25-летний житель города Алексин получил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

А произошло все утром 22 ноября 2020 года. Молодой человек, находясь в одном из домов по улице Арматурная ва Алексине, поссорился с сожителем своей матери и ударил его несколько раз ножом в шеи и туловище. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

На данный момент сотрудники следственного комитета собирают необходимую доказательственную базы. Расследование уголовного дела продолжается.