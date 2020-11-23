Двое жителей Тульской области напились и до смерти избили мужчину Фото: Алексей ФОКИН

Алексинские следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего и 32-летнего мужчин. Два местных жителя обвиняются в умышленном причиненим тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, все случилось ночью 21 ноября в одном из Домов по ул. Ильинка в Алексине. Подозреваемые, находясь в нетрезвом состоянии, избили в ходе ссоры другого мужчину. Полученные телесные повреждения были несовместимы с жизнью, и потерпевший скончался на месте происшествия.

Сейчас следователями собирается доказательная база, расследование продолжается. Мужчины же заключены под стражу.