20-летний туляк сбил мужчину в порыве гнева и получил уголовку Фото: Алексей ФОКИН

На 20-летнего жителя Тульской области завели уголовное дело за покушение на убийство.

По версии следствия, 18 ноября вечером подозреваемых молодой человек, находясь на улице Большая Кулига в Туле, поссорился с другим мужчиной. Так, в ходе конфликта, находясь за рулем автомобиля, 20-летний парень сбил потерпевшего, нанеся ему тяжкий вред здоровью.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, а расследование уголовного дела продолжается.