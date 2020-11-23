В Тульской области автоледи при повороте налево не предоставила преимущества и устроила ДТП Фото: материалы пресс-служб

В пятницу, 20 ноября, в городе Донской произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пассажир. Дорогу не поделили две иномарки: Chevrolet Lacetti и Renault Premium с полуприцепом Krone CD.

Произошло все в 15:45 по мск на ул. Терпигорева. Так, управляя Chevrolet Lacetti 34-летняя женщина, поворачивая налево, не уступила дорогу второй иномарке. При том Renault Premium имел преимущество, а за рулем авто сидел 40-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 11-летняя пассажирка автомобиля-виновника. Девочка получила различные травмы и была доставлена в больницу.