Тульский Роспотребнадзор наказал продуктовый магазин В Новомосковске за коронавирусные нарушения Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Тульской области на проверки коронавирусных требований продолжают выходить сотрудники Роспотребнадзора. В этот раз специалисты снова вышли в разные кафе и точки общепита по региону. Так, на глаза роспотреба попался продовольственный магазин в Новомосковске по адресу: ул. Электрозаводская 12.

Так, проверка не обнаружила обязательного входного фильтра, не увидела журнала термометрии сотрудников, а также графика проведения уборок. Помимо этого у одного продавца не было выявлено отметки о гигиенической подготовке и аттестации в медкнижке.

Так хозяин магазина получил административный протокол по ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ. Все материалы направлены в суд для рассмотрения.