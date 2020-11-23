Тульские полицейские продолжают проводить "масочные" рейды в общественном транспорте

В Тульской области сотрудники продолжают проводить уже ставшие традиционными за этот год «масочные» рейды. Так ношение масок проверяется в общественном транспорте, остановках, магазинах и других людных местах.

Отметим, что также полицейские и проверяют еще тех граждан, которые находятся на обязательной самоизоляции. Такие проверки проходят ежедневно.

Все нарушители получают соответствующие административные протоколы.