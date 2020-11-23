23 ноября в Туле будет тепло и снежно Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 23 ноября, в Туле ожидается снежная, но теплая погода. В Тулу пришла зима. Так днем температура воздуха будет +1...+2 градуса, а вечером столбик термометра все также пробудет в показателе +2 градуса.

Ветер будет дуть западный умеренный со скоростью 4,2 м/с. Атмосферное давление обещает быть в пределах нормы - 743 мм.рт.ст.

Завтра же, 24 ноября, в Туле будет все так же тепло и снежно. Температура воздуха днем будет +2 градуса, а с утра и до ночи будет идти снегопад.