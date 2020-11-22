В Тульской области жительница Алексина обворовала супермаркет

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В Алексине местная жительница обокрала супермаркет на ул. Арматурной.

С заявлением в отдел полиции обратилась директор продовольственного магазина. Женщина сообщила, что из торгового зала были украдены средства личной гигиены.

При просмотре камер видеонаблюдения полицейские установили личность похитителя. Им оказалась 37-летняя неработающая жительница Алексина. Подозреваемая была задержана и доставлена в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Позже женщина призналась в содеянном.

В настоящее время в правоохранительных органах по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.