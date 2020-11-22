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В Туле 22 ноября за порядком проследит Николай Вишнев

На выходных в областной столице организовано дежурство сотрудников городской администрации
Источник:kp.ru
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Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

На выходных в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города.

Сегодня, 22 ноября, за порядком проследит заместитель главы администрации города Тулы по городскому хозяйству – начальник управления по городскому хозяйству Николай Владимирович Вишнев.

По всем возникшим вопросам жители областной столицы могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).