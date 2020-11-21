В Тульской области женщина отправится в колонию за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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В Кимовске местная жительница осуждена на 3 года колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своего сожителя.

Судом установлено, что женщина, пребывая в алкогольном опьянении, находилась на кухне в квартире своего сожителя на ул. Драгушиной. Вскоре между ними развязался конфликт на почве личных неприязненных отношений.

В ходе ссоры женщина взяла нож и, используя его в качестве оружия, ударила своего сожителя в живот – жизненно важную часть тела. Мужчина получил телесные повреждения, имеющие медицинские критерии тяжкого вреда здоровью, создающего непосредственную угрозу для жизни человека.

Приговором суда жительница Тульской области была признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.