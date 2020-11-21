Шесть жителей Тульской области отдали мошенникам 860 тысяч рублей

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На территории Тульской области продолжают совершаться преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются денежные средства. Так, сразу шесть жителей региона стали жертвами телефонных мошенников. В общей сложности преступники получили 860 тысяч рублей.

Зачастую неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт или осуществить перевод денег за какие либо товары или услуги. При этом зачастую потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничеств и, тем не менее, все равно попадаются на уловки злоумышленников.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов по данным фактам проводятся процессуальные проверки.

Полиция просит туляков проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляете предоплату за товар приобретаемый через сайты объявлений.