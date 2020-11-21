Туляк украл продукты из двух Зареченских супермаркетов

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Туляк обворовал два супермаркета, расположенных в Зареченском округе. В дежурную часть полиции обратился сотрудник магазина на ул. М. Горького. Он сообщил, что рано утром из торгового зала была совершена кража продуктов питания.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний нигде не работающий ранее неоднократно судимый туляк. Он был задержан и доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

В ходе работ по установлению обстоятельств преступления оперативники выяснили, что спустя 30 минут после совершения кражи мужчина снова украл продукты и алкоголь уже в другом супермаркете, расположенном на ул. Октябрьской.

Сейчас в полиции проводятся процессуальные проверки. От задержанного получены признательные показания. Похищенный товар был изъят.