В Тульской области расследуется уголовное дело по факту обнаружения тела 24-летнего мужчины

Фото: следственный комитет Тульской области
В Алексине Тульской области 19 ноября было обнаружено тело 24-летнего молодого человека с огнестрельным ранением головы.
На месте происшествия работали руководитель следственного управления, руководитель и следователи следственного отдела по городу Алексин, а также сотрудники отдела криминалистики.
Следователем был произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, совершившего преступление.
Расследование уголовного дела продолжается.