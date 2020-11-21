В Тульской области расследуется уголовное дело по факту обнаружения тела 24-летнего мужчины

Фото: следственный комитет Тульской области

В Алексине Тульской области 19 ноября было обнаружено тело 24-летнего молодого человека с огнестрельным ранением головы.

На месте происшествия работали руководитель следственного управления, руководитель и следователи следственного отдела по городу Алексин, а также сотрудники отдела криминалистики.

Следователем был произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, совершившего преступление.

Расследование уголовного дела продолжается.