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В Тульской области расследуется уголовное дело по факту обнаружения тела 24-летнего мужчины

У умершего было огнестрельное ранение головы
Источник:kp.ru
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Фото: следственный комитет Тульской области

Фото: следственный комитет Тульской области

В Алексине Тульской области 19 ноября было обнаружено тело 24-летнего молодого человека с огнестрельным ранением головы.

На месте происшествия работали руководитель следственного управления, руководитель и следователи следственного отдела по городу Алексин, а также сотрудники отдела криминалистики.

Следователем был произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, совершившего преступление.

Расследование уголовного дела продолжается.

Криминал