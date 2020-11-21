В Тульской области после реставрации краеведческий музей открылся с новой экспозицией

Фото: правительство Тульской области

В Одоеве после комплексной реставрации здания краеведческого музея (исторический дом купца Каширина) открылась новая выставка. Современная экспозиция посвящена истории Одоевского княжества с XIV по XVII века.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова и министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Также в Одоеве реставрационные работы ведутся еще на нескольких объектах, среди них – «Дом с башней» и усадьба генерала А.Я. Мирковича.

В следующем, 2021 году, в п. Одоев начнет работать культурно-исторический центр, где наряду с музейной экспозицией будут размещены площадки под временные выставки, конференц-зал, а также объекты туристической инфраструктуры.