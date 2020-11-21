В Туле 21 ноября за порядком проследит Алексей Мазуров

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

На выходных в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города.

Сегодня, 21 ноября, за порядком проследит заместитель начальника главного управления по жилищно-коммунальному хозяйству главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу Алексей Николаевич Мазуров.

По всем возникшим вопросам жители областной столицы могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).