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Тульские полицейские поймали ночного вора из Узловой

Мужчина похитил у прохожего сумку с документами и планшет
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тульские полицейские поймали ночного вора из Узловой

Тульские полицейские поймали ночного вора из Узловой

Фото: Алексей ФОКИН

Тульские полицейские поймали 30-летнего мужчину, который стал подозреваемым в ночном грабеже. По предварительной информации, подозреваемый напал на случайного прохожего, находясь на улице Академика Павлова. Так 43-летний потерпевший лишился сумки с документами и планшетного компьютера.

После проведения проверки, оказалось, что ночной грабитель является уже судимым и неработающим жителем Узловой. Полицейские обнаружили его в кратчайшие сроки.

Мужчина признался в содеянном, но все равно получил уголовное дело.

Криминал