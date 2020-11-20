В Туле задержали сбежавшего заключенного и снова отвезли в колонию

В Тульской области сотрудники оперативного отдела УФСИН, ИК-4, а также УМВД и УФСБ нашли задержали сбежавшего из колонии заключенного.

42-летний мужчина находился в Чернском районе. Напомним, что в розыск он был объявлен еще 7 ноября. Мужчина попал в колонию за то, что признан судом виновным в ДТП, которое причинило тяжкий вред здоровью человека. Ему было назначено 3 года и 2 месяца лишения свободы.

Сейчас же мужчина снова вернулся в колонию, а за свою выходку он получил новое уголовное дело.