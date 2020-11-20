На тульские дороги израсходовали около 1000 тонн противогололедных материалов Фото: материалы пресс-служб

20 ноября в Туле продолжили бороться с гололедицей, которая наступила днем ранее. Напомним, что ночью 19 ноября в области прошел ледяной дождь, который покрыл автомобильные и пешеходные дороги тонким, но прочным слоем льда.

Всего на улицы областной столицы и Большой Тулы было выведено 79 единиц спецтехники. Обработка от наледи началась с 3 часов ночи. По данным администрации, на данный момент на обработку дорог израсходовано около 1000 тонн противогололедных материалов.

Отметим, что в следствие непогоды у туляков возникло много претензий к управляющим компаниям, ведь некоторые из них не приступили к обработке дорог своевременно. В связи с этим представители городской власти проверили 522 придомовых территорий, в результате чего в адрес УК выдано 151 административный протокол.

Так, руководители компаний заплатят 100 тысяч рублей, а при повторном нарушении – 200 тысяч рублей.