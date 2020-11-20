В Тульской области автоледи на "Дацун" ехала на небезопасной скорости и перевернулась в кювете Фото: материалы пресс-служб

Днем 19 ноября на 2-ом километре автодороги «Крым-Гурово» в Алексинском районе произошло ДТП, в котором поучаствовал всего один автомобиль. По данным ГАИ происшествие произошло в 12:30 по мск.

Управляя автомобилем «Дацун Ми-До», 30-летняя автоледи ехала на небезопасной скорости не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП женщина получила различные травмы, но после оказания медпомощи была отпущена.