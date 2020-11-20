Тульское предприятие по производству стройматериалов попалось за нарушение коронавирусных правил Фото: Алексей ФОКИН

Тульский Роспотребнадзор проверил на соблюдение санитарных норм ООО «Магистраль». Так на предприятии по производству строительных материалов ведомство обнаружило ряд коронавирусных нарушений.

Так на рабочих местах не было оборудования по обеззараживанию воздуха, не был организован «входной фильтр» с термометрией сотрудников предприятия, ветошь и уборочный инвентарь после уборки не дезинфицировались, а также не был соблюден график уборки помещений.

По результатам проверки были составлены административные протоколы. Сейчас все дела переданы в суд для дальнейшего разбирательства.