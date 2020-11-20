В Алексине обнаружили тело 24-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы
Фото: Алексей ФОКИН
19 ноября в городе Алексин было обнаружено тело 24-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело.
На данный момент следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, которые могли совершить преступление.
Расследование уголовного дела продолжается.