В Алексине обнаружили тело 24-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы Фото: Алексей ФОКИН

19 ноября в городе Алексин было обнаружено тело 24-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело.

На данный момент следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, которые могли совершить преступление.

Расследование уголовного дела продолжается.