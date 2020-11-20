В Тульской области директора детско-юношеского центра осудят за прикарманенных 704 тысячи рублей

В Тульской области директора детск0-юношеского центра осудят за прикарманенных 704 тысячи рублей Фото: Алексей ФОКИН

Тульские прокуроры проверили МКУ ДО ДЮЦ «Ониона» на исполнение законодательства о противодействии коррупции. И, по законам классики, проверку заведение не прошло, а его директор попался на мошенничестве.

Как оказалось, что с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года директор детско-юношеского центра дал администрации Заокского района заведомо ложные сведения, говорящие о выполнении педагогами работ, которые по факты и не выполнялись. Отметим, что данные работы были на коммерческой основе и были оплачены. Так, директор нанес ущерб муниципальному бюджету в размере 704 000 рублей.

Сейчас все материалы проверки переданы в следственные органы. По ним возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».