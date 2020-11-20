43-летний туляк до смерти забил кавалера своей бывшей дамы Фото: Алексей ФОКИН

В Туле перед судом предстанет 43-летний местный житель, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трагический случай произошел августе этого года. Мужчине позвонила его бывшая дама сердца и рассказала, что ее нынешний 52-летний кавалер ударил ее сына. Обвиняемый, желая защитить честь и достоинство ребенка и женщины, пообещал ей разобраться с ситуацией.

Следующей ночью он приехал к дому указанного мужчины, однако тот вышел на разборки с ружьем в руках. И, по чеховским законам, ружье выстрелило, но в воздух, с целью припугнуть защитника. После этого стрелок пошел домой. В ответ на это обвиняемый догнал его и нанес ему не менее 20 ударов, от которых потерпевший скончался на месте.