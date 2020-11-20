В Тульской области при пожаре в квартире погиб житель Плавска Фото: Алексей ФОКИН

Утром в 07:01 по мск 20 ноября в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Набережная в городе Плавск. Устранять происшествие поехали два пожарных расчета.

Буквально через 5 минут пожарные были на месте, а уже к 7:30 горение было ликвидировано. Как сообщила пресс-служба МЧС, что в пожаре имеется пострадавший, личность которого устанавливается.

Огонь уничтожил дом изнутри, сгорела и обрушилась кровля. Причина пожара устанавливается.