В Кимовском районе Тульской области при пожаре квартиры погиб человек

В Тульской области при пожаре в поселке Новольвовский погиб человек Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 20 ноября, в поселке Новольвовский, что в Кимовском районе, загорелся жилой дом на улице Большая Лесная. О происшествии в службу спасения сообщили в 05:13 по мск.

На место происшествия оперативно выдвинулись два пожарных расчета. Пожарные ликвидировали огонь буквально за пять минут. Огонь успел уничтожить всю квартиру. Также, спасатели обнаружили внутри тело человека, личность которого устанавливается.

Причину пожара устанавливают специалисты.