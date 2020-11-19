Ночью в Тульской области подожгли чужой "Кадиллак"

В ночь на 18 ноября в в отдел МВД сообщили, что в поселке Первомайском на одной из улиц загорелся «Кадиллак» . Проведя расследование на месте происшествия, полицейские предположили, что автомобиль могли умышленно поджечь.

В ходе работы удалось установить, что к этому преступлению может быть причастен 37-летний неработающий мужчина, который ранее уже был осужден за умышленное повреждение чужого имущества.

Сотрудники полиции продолжают разбираться в этом деле, устанавливая все подробности и мотивы произошедшего.