В Тульской области 20 и 21 ноября будут ловить пьяных водителей Фото: Алексей ФОКИН

Проверку проведут в Донском и Суворовском районах. В ней примут участие более 10 экипажей ДПС. Они будут дежурить также и в местах отдыха и досуга граждан. Водитель пройдет тест на трезвость в том случае, если его поведение будет неадекватным или если от него будет пахнуть алкоголем. Не садитесь за руль нетрезвыми. За это предусмотрен штраф 30 тыс рублей. За повторный инцидент накажут лишением свободы на срок до 2 лет и запретом занимать определенные должности.