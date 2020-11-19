Представители цыганского этноса пытались обворовать магазины, находясь в разных частях Тульской области

Тульские полицейские за минувшие сутки задержали сразу двух представителей цыганского этноса: мужчину и женщину. Каждый из них, находясь в разных районах области пытался совершить кражу из магазина. Так, находясь в Туле, мужчина решил бесплатно «затариться» в магазине одежды. По предварительной информации, представитель цыганского этноса якобы примеряя товар, тайно забрал с собой куртку и джинсы. Работники магазина, обнаружив пропажу, вызвали полицейских. 22-летнюю представительницу цыганского этноса, ранее судимую и неработающую, уличили за преступлением в городе Донской. Девушка же, в отличие от тульского вора, пыталась обчистить продуктовый супермаркет. Оба вора были задержаны. Сейчас полицейские устанавливают все детали происшествий.