В Туле на Новомосковском шоссе большегруз съехал в кювет

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Сегодня, 19 ноября, на Новомосковском шоссе в Туле возле одного сетевого гибермаркета произошло одиночное ДТП из-за погодных условий. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Так, большегруз, пытаясь заехать на парковку, съехал в кювет, в котором так и застрял. На данный момент информации о пострадавших не было.

Туляки напоминают друг другу о непогоде, а редакция «Комсомолки» советует и водителям и пешеходам быть осторожными во время гололедицы и неблагоприятных погодных условиях.