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В Туле на Новомосковском шоссе большегруз съехал в кювет

Причиной тому могла стать гололедица
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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фото: Тула Жесть

фото: Тула Жесть

Фото: соцсети

Сегодня, 19 ноября, на Новомосковском шоссе в Туле возле одного сетевого гибермаркета произошло одиночное ДТП из-за погодных условий. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Так, большегруз, пытаясь заехать на парковку, съехал в кювет, в котором так и застрял. На данный момент информации о пострадавших не было.

Туляки напоминают друг другу о непогоде, а редакция «Комсомолки» советует и водителям и пешеходам быть осторожными во время гололедицы и неблагоприятных погодных условиях.

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