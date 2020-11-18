19 ноября некоторые дома в Туле останутся временно без света Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 19 ноября, в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию. Это будет связано с проведения плановых работ на объектах электроснабжения.

Так 19 ноября с 9:00 света не будет по следующим адресам:

пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 3, 5; ул. Пархоменко, 40, 46, 48; ул. Мезенцева, 2-28; ул. Станиславского, 29, 33, 35, 48, 32; пер. Станиславского, 2; пер. Городской, 15; ул. Ак. Павлова, 38

пр-т Ленина, 53

ул. Октябрьская, 264- 284 ( чет.); 269-297 ( нечет.) , 268- а, 294, 296, 298, 297-б; ул. Карпова, 100, 94, 96, 98

ул. Каракозова, 29-48, 69, 70, 71; ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.); ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а, 69-85 (нечётн.); ул. Калинина, 139; пер. Патронный; ул. Кирова, 162, 133; ул. Серова, 6, 8, 10, 12

ул. Тульского Рабочего полка, 98, 98-а, 100

ул. Свободы, 59

ул. Н. Островского, 26-62 (чётн.)

мкр. Солнечный: 3-й Солнечный пр-зд, 8, 12, 22; 4-й Солнечный пр-зд, 4, 5; 5-й Солнечный пр-зд, 6, 9, 11; 7-й Солнечный пр-зд, 17

п. Косая Гора: ул. Латинская, 1-12; ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-42 (чётн.); ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.); ул. Металлургов, 56, 58; Рвовский пр-зд

п. Косая Гора: ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-61 (нечётн.); ул. Речная, 13-23; ул. Железнодорожная, 18-28, 1, 28-а; ул. Шевченко, 63, 65, 67; ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87

ул. Н. Руднева, 72; пр-т Ленина, 123

ул. Войкова, 24, 24-а, 26; ул. Пионерская, 11-35 (нечётн.), 35-а, 14-50 (чётн.), 1; ул. Оборонная, 10-а, 9-а

ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.); ул. Щорса, 1; пер. Циолковского, 22; ул. Шевченко, 26