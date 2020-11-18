В тульском Скуратово из-за электроприбора загорелся трехэтажный дом Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня днем, 18 ноября, в тульском поселке Скуратово загорелся частный трехэтажный дом. Об этом сообщили в службу МЧС по региону.

После сообщения о происшествии на место оперативно выдвинулись пожарные расчеты. Потушив пожар сотрудники МЧС обнаружили, что причиной возгорания стал включенный в розетку электроприбор, что привело к короткому замыканию.

В результате пожара в доме обгорела стена, закоптились стены и потолок в помещении на втором этаже. Отметим, что пострадавших в пожаре не обнаружено, а точная причина возгорания устанавливается специалистами.