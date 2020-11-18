Ночью в Тульской области молодые парни обворовали таксиста и угнали его авто Фото: Алексей ФОКИН

Тульские полицейские задержали двух молодых людей: 21-летнего и 22-летнего парней. Первый оказался ранее судимым жителем Куркинского района. А второй — его неработающим знакомым. Молодые люди подозреваются в краже чужого имущества и нападении на таксиста.

А дело было так, сев в автомобиль «Лада Приора» в Куркинском районе, парни избили водителя, отобрали у него мобильный телефон, деньги, нанеся ущерб в 13 000 рублей, а после чего «кинули» мужчину на заднее сидение, а за руль сели сами. Остановившись в Епифани, чтобы заправить авто, потерпевший смог выбрался из салона и позвал на помощь. Увидев это, злоумышленники уехали на машине в неизвестном направлении. О произошедшем сразу сообщили полицейским. Те объявили план «Перехват».

Машину нашли на территории Кимовска. Там же задержали одного из хулиганов, который находился внутри машины. «Ласточку» вернули ее законному владельцу, а на молодых людей завели уголовные дела по двум статьям.