18 и 19 ноября в Тульской области будет дуть сильный ветер

Сегодня ночью, 18 ноября, и до следующего дня, 19 ноября, на территории Тульской области будет дуть сильный юго-западный ветр с порывами 12-17 м/с. Такой прогноз дают региональные гидрометеорологи.

Тульские спасатели напоминают жителям региона о соблюдении правил личной безопасности в неблагоприятных погодных условиях.

При возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций и происшествий, туляков просят незамедлительно сообщать в Единую службу спасения по телефону "01" или с мобильного – "112", "101".