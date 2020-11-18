24-летний туляк сядет на 5,5 лет за насилие и бунтарство при допросе Фото: Алексей ФОКИН

В Ленинском районном суде вынесли приговор 24-летнему жителю региона, который получил сразу три уголовных дела. Первым из них является совершение насильственных действий в отношении 34-летней женщины. Судом установлено, что осужденный напал на свою жертву во время прогулки по лесопосадке.

После того, как насильника обнаружили полицейские, он пытался оказать им сопротивление при задержании. А во время допроса молодой человек сбросил со стола материалы его дела и начал портить их ногами.

Однако наказание мужчину все же настигло. Так по решению суда 24-летний преступник попрощается со свободой на 5,5 лет.