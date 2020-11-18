В Тульской области двое сотрудников УК выманили у доверчивых жителей свыше 300 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

Тульские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывших и.о гендиректора и инженера ООО «Любимый Дом». Бывшие сотрудники УК обвиняются в 21 эпизоде мошенничества.

Как оказалось, что с 2018 по 2019 год мужчины, работая в организации по ЖКХ-услугам жителям Чернского и Плавского районов, обращались к должникам с просьбой передать им деньги за неоплаченные счета, чтобы списать задолженность. Однако все полученные суммы шли в карман злоумышленников, а не в кассу. Граждане же получали от них бланки счетов-квитанций с печатью, которые говорили о якобы официальности.

Так, мужчины смогли развести жителей региона на 328 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению. Однако в ходе следствия злоумышленники возместили всю сумму в полном объеме. Уголовное дело же передали в суд для дальнейшего рассмотрения.