В Тульской области женщина, управляя иномаркой, врезалась в дерево и погибла Фото: соцсети

Во вторник, 17 ноября, в Донском произошло страшное ДТП, жертвой которого стала женщина за рулем иномарки.

Так, в 18:10 по мск в микрорайоне «Задонье», что находится в Донском, ехала 43-летняя женщина на Hyundai Solaris. В какой-то момент водитель не справилась с управлением, из-за чего съехала в кювет и врезалась в дерево.

От такого удара женщина получила различные травмы ис кончалась на месте происшествия. Окончательную причину ДТП установят сотрудники ГАИ.