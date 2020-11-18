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Происшествия

В Туле на Орловском шоссе появилась памятная табличка в честь погибшей в ДТП девушки-пешехода

Девушка погибла при переходе дороги в темное время суток
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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фото: Тула Жесть

фото: Тула Жесть

Фото: соцсети

Трагедия произошла 22 октября этого года. Так, молодая девушка переходила дорогу по пешеходному переходу в темное время суток. По какой-то причине, ее сбил автомобиль Skoda Felicia, а после этого она сразу попала под колеса второй иномарки Opel Astra. Из-за полученных травм девушка скончалась.

После такого жесткого и смертельного ДТП возле остановки на дороге появилась памятная табличка, посвященная погибшей. Как расценили сами туляки, что причинами такого ДТП могли стать:

- превышение водителями установленной скорости

- проблемы с обзором как для водителей, так и для пешеходов;

- недостаточное с освещение.

ЧП