В Туле на Орловском шоссе появилась памятная табличка в честь погибшей в ДТП девушки-пешехода

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Трагедия произошла 22 октября этого года. Так, молодая девушка переходила дорогу по пешеходному переходу в темное время суток. По какой-то причине, ее сбил автомобиль Skoda Felicia, а после этого она сразу попала под колеса второй иномарки Opel Astra. Из-за полученных травм девушка скончалась.

После такого жесткого и смертельного ДТП возле остановки на дороге появилась памятная табличка, посвященная погибшей. Как расценили сами туляки, что причинами такого ДТП могли стать:

- превышение водителями установленной скорости

- проблемы с обзором как для водителей, так и для пешеходов;

- недостаточное с освещение.