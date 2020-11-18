В Туле на Орловском шоссе появилась памятная табличка в честь погибшей в ДТП девушки-пешехода

фото: Тула Жесть
Фото: соцсети
Трагедия произошла 22 октября этого года. Так, молодая девушка переходила дорогу по пешеходному переходу в темное время суток. По какой-то причине, ее сбил автомобиль Skoda Felicia, а после этого она сразу попала под колеса второй иномарки Opel Astra. Из-за полученных травм девушка скончалась.
После такого жесткого и смертельного ДТП возле остановки на дороге появилась памятная табличка, посвященная погибшей. Как расценили сами туляки, что причинами такого ДТП могли стать:
- превышение водителями установленной скорости
- проблемы с обзором как для водителей, так и для пешеходов;
- недостаточное с освещение.