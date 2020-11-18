18 ноября в Туле будет морозно, пасмурно и снежно Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 18 ноября, в Туле ожидается пасмурная и минусовая температура. Днем столбик термометра обещает показать -5…-3 градуса, а вечером опустится до -4. Ночью снова пойдет долгожданный снег, а температура будет в тех же пределах -4…-3 градуса.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5,0 м/с, атмосферное давление будет выше нормы — 757 мм.рт.ст.

Завтра, 19 ноября, в Туле ожидается такая же пасмурная, но более теплая погода. Утром будет идти снег, а днем термометр покажет всего -1 градус.