В Тульской области увеличилось количество совершенных преступлений Фото: Алексей ФОКИН

За январь-октябрь 2020 года в регионе зарегистрировано 11 037 преступлений, что на 159 больше, чем за аналогичный период 2019 года. Отметим, что раскрываемость всех преступлений тоже повысилась - 64,9% , в прошлом же году было 62,5% . В противовес этому число нераскрытых преступлений наоборот снизилось на 2%.

Также, на 12% снизилось количество преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, на 20% уменьшилась вовлеченность в преступления несовершеннолетних, на 7% стало меньше фактов, связанных с умышленными поджогами чужого имущества.

С 166 до 127 снизилось количество преступлений, совершенных подростками, а с 55 до 53 - тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами.

Такую статистику предоставила прокуратура Тульской области, отчитавшись о своей работе с января по октябрь.