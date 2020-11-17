Школьное питание тульского ЦО №37 снова проверила прокуратура Фото: Алексей ФОКИН

В прокуратуре Центрального района Тулы проверили ЦО №37 имени В.П.Храмченко. А именно посмотрели, устранило ли руководство образовательного учреждения нарушения в организации школьного питания, а также в соблюдении санитарных норм.

Ранее ведомство обнаружило, что в школе неправильно обрабатывали столовые приборы и тарелки, многая посуда уже была со сколами, а двухнедельное меню для обучающихся не согласовано с Роспотребнадзором.

И, к счастью, история закончилась «хэппи эндом». После внесения представления в адрес руководства, все эти нарушения были устранены.