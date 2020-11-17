В Пролетарском районе Тулы сносят дома по улице Серова и Дементьева Фото: материалы пресс-служб

Во вторник, 17 ноября, в Туле снова сносят аварийные ветхие дома. Так, в список ликвидации вошли сразу два дома в Пролетарском районе.

Аварийными признали дом №15а по улице Дементьева и дом №7 по Серова. Сегодня их ждут работы по сносу. Ориентировочно, после проведения работ с места будет вывезено около 4180 кубов строительного мусора.

В этом году на территории Пролетарского округа было ликвидировано 8 ветхих домов. Все работы по ликвидации аварийного жилья по плану будут выполнены.