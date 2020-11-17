Жительница Тульской области заплатит 15 000рублей за неправильный прилет из Турции Фото: Алексей ФОКИН

Жительницу Донского района оштрафовалпи за ее неправильное возвращение из Турции. Так, вернувшись с отдыха 9 сентября, женщина решила не сдавать тест на «ковид». По правилам же, в течение трех дней каждый вернувшийся из-за границы житель региона должен заполнить анкету на госуслугах и пройти лабораторное исследование на коронавирус.

В ходе суда женщина признала свою вину и раскаялась. Однако это не спасло ее от наказания, которое назначено в виде штрафа на 15 000 рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним, что в на собрании регионального оперштаба рассказали о 365 туристов, которые по прежнему не сдали теста и скрылись от Роспотребнадзора.