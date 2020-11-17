В Туле на улице Октябрьская дорогу не поделили автокран и три легковушки

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Сегодня утром, 17 ноября, в тульском Заречье произошло сильное и неравное по габаритам ДТП. Так, дорогу на улице Октябрьская не поделили спецтехника и три легковых авто.

Произошло все около 9:45 по мск на пересечении улиц Октябрьская с Арсенальной. Как рассказали очевидцы в соцсетях, на месте происшествия работали сотрудники ГАИ, а пока разбирались с участниками аварии, по Октябрьской растянулась большая автомобильная пробка.

Однако, по предварительным данным, в аварии кроме автомобилей все же никто не пострадал.